КГК: всем фактам завышения цен будет дана правовая оценка

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Всем. Такео заявление сегодня, 9 октября, сделал заместитель главы Комитета госконтроля.Во исполнение поручения Президента,во взаимодействии с Генпрокуратурой и вместе с другими контролирующими органами осуществляет масштабные контрольные мероприятия по контролю за ситуацией с ценами."Во всех регионах работают мобильные группы. Мы сегодня выявляем отдельные факты нарушения роста цен по отношению к 6 октября. За сегодняшний день, воскресенье, мониторингу подвержено свыше 500 торговых объектов. При этом выявлены факты нарушения цен: в Минском районе в 2 объектах - на хлебобулочные изделия, мясо-молочную продукцию, в Гомеле в частном торговом предприятии выявлен факт завышения цены на хлебобулочные изделия, в 3 субъектах хозяйствования Могилева завышены предельные торговые надбавки, в Гродненской области в 4 субъектах хозяйствования также выявлено завышение на мясо-молочную продукцию. Сейчас всем фактам завышения цен дается правовая оценка для последующего принятия решения о возбуждении уголовных дел", - сказал Андрей Лобович.По его словам, мониторинг и контроль за ценами продолжается. Главная задача - не допустить роста цен."Рабочие группы под руководством представителей КГК будут также активно работать по субъектам хозяйствования различных форм собственности, начиная от сетевых магазинов и заканчивая частными небольшими магазинами. Я еще раз обращаю внимание представителей бизнеса на неукоснительное соблюдение требований Президента по недопущению повышения цен. Если в целом говорить, то те незначительные факты, которые мы выявили за выходные, говорят о том, что бизнес правильно отреагировал новое требование по соблюдению того уровня цен, который был зафиксирован на 6-е число. Надеюсь, и в дальнейшем субъекты хозяйствования будут соблюдать ту ценовую дисциплину, о которой мы говорим", - заключил зампредседателя Комитета.