В КГК за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен

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В Комитет госконтроля за выходные поступило"КГК организована прямая телефонная линия на короткий номер 191. За выходные - субботу и воскресенье - поступило примерно 100 обращений по республике. В основном поступают жалобы на рост цен на мясо-молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Если говорить по непродовольственной группе товаров, то это ассортимент запасных частей к автомобилям", - рассказал замглавы ведомства Андрей ЛобовичОтметим, информация на короткий номер принимается с 9:00 до 18:00. Поступившие сведения оперативно проверят и используют для проведения контрольных мероприятий.