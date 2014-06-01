  • » » В КГК за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен

      • В КГК за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:25
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      В Комитет госконтроля за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен.

      "КГК организована прямая телефонная линия на короткий номер 191. За выходные - субботу и воскресенье - поступило примерно 100 обращений по республике. В основном поступают жалобы на рост цен на мясо-молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Если говорить по непродовольственной группе товаров, то это ассортимент запасных частей к автомобилям", - рассказал замглавы ведомства Андрей Лобович

      Отметим, информация на короткий номер принимается с 9:00 до 18:00. Поступившие сведения оперативно проверят и используют для проведения контрольных мероприятий.
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