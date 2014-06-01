В КГК за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен

В Комитет госконтроля за выходные поступило около 100 сообщений о фактах завышения цен.
"КГК организована прямая телефонная линия на короткий номер 191. За выходные - субботу и воскресенье - поступило примерно 100 обращений по республике. В основном поступают жалобы на рост цен на мясо-молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Если говорить по непродовольственной группе товаров, то это ассортимент запасных частей к автомобилям", - рассказал замглавы ведомства Андрей Лобович
Отметим, информация на короткий номер принимается с 9:00 до 18:00. Поступившие сведения оперативно проверят и используют для проведения контрольных мероприятий.