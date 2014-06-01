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      • Нетрезвый подросток устроил ДТП на парковке в Минске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:00
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      На парковке в Минске нетрезвый 16-летний подросток врезался в легковушку.

      Инцидент случился в субботу, 8 октября, примерно в 16:30. Парень на парковке по улице Каменногорской хотел начать движение на машине марки "Мицубиси", ключи от которой взял дома без разрешения, и наехал на впереди стоящий "Ситроен", в котором был 49-летний мужчина с пассажиром.

      К счастью, в ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения.

      Как выяснилось, несовершеннолетний в момент происшествия не только не имел права управления транспортным средством, но и был пьян (1,88 промилле). На подростка составили административные материалы.
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