Нетрезвый подросток устроил ДТП на парковке в Минске

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

На парковке в МинскеИнцидент случился в субботу, 8 октября, примерно в 16:30. Парень на парковке по улице Каменногорской хотел начать движение на машине марки "Мицубиси", ключи от которой взял дома без разрешения, и наехал на впереди стоящий "Ситроен", в котором был 49-летний мужчина с пассажиром.К счастью, в ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения.Как выяснилось, несовершеннолетний в момент происшествия не только не имел права управления транспортным средством, но и был пьян (1,88 промилле). На подростка составили административные материалы.