ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах в Минске.

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на пешеходных переходах в Минске.Как пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, из-за сокращения светового дня и неблагоприятных погодных условий велосипедисты и пешеходы более подвержены риску попасть в неприятную дорожную ситуацию. Чтобы предупредить такие случаи, инспекторы примут дополнительные меры по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения.Под особым контролем будет соблюдение правил проезда водителями пешеходных переходов.Не останутся без внимания милиционеров и пешеходы, нарушающие законодательство в сфере дорожного движения.В ведомстве добавили, что за 8 месяцев текущего года в столице произошел 151 наезд на пешехода, в которых 6 человек погибли и 147 травмированы. В 33 случаях виноваты были пешеходы.