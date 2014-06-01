МИД Беларуси подтвердил вручение украинскому послу ноты

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Министерство иностранных дел Беларусифакт недавнегос утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории."Могу лишь подтвердить информацию, что (посол Украины) был вызван в МИД Беларуси и ему вручили соответствующая нота", - пояснил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси для вручения ноты. В Киеве добавили, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности, назвав ее очередными "инсинуациями белорусского режима".Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Беларусью, стянула к ней группировку до 15 000 военнослужащих. Президент тогда подчеркнул, что военные республики не участвуют в спецоперации на Украине, а задача Минска - не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.