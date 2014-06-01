  • » » МИД Беларуси подтвердил вручение украинскому послу ноты

      • МИД Беларуси подтвердил вручение украинскому послу ноты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:18
      (голосов: 0)
      Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории.

      "Могу лишь подтвердить информацию, что (посол Украины) был вызван в МИД Беларуси и ему вручили соответствующая нота", - пояснил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

      Ранее МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси для вручения ноты. В Киеве добавили, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности, назвав ее очередными "инсинуациями белорусского режима".

      Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Беларусью, стянула к ней группировку до 15 000 военнослужащих. Президент тогда подчеркнул, что военные республики не участвуют в спецоперации на Украине, а задача Минска - не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь