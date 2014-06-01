Лукашенко объяснил, почему не будет "бегать по магазинам" для проверки цен

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Александрпредупредил чиновников, что не собирается. Данную тему он затронул в ходе совещания с правительством по ценовой ситуации.Президент раскритиковал рост цен на товары и текущий уровень инфляции."Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках! Работайте – что вы еще от меня хотите?.. Но по магазинам я бегать не буду. Иногда я хочу зайти в магазин зайти, но после более чем двадцатилетней работы главой государства мне как-то стыдно.Чего ты пришёл в магазин? Купить что-то? Так мне купят и привезут, если надо - обеспечат. Поэтому не скажешь, что я пришёл что-то купить. Попиариться?.. Мне это тоже не надо. Мне стыдно, поверьте – хочу зайти, но мне стыдно. И потом, это толпа народу.Поэтому, пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо", - заключил белорусский лидер.