  • » » Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

      • Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:56
      (голосов: 0)
      Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше.Такое заявление сегодня, 7 октября, сделал Александр Лукашенко.

      "Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - сказал Президент.

      Напомним, президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше ядерного оружия США открыт.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь