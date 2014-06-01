Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

в Польше.Такое заявление сегодня, 7 октября, сделал Александр"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - сказал Президент.Напомним, президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше ядерного оружия США открыт.