Беларусь продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки

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В Беларуси"Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Запрет вывоза за пределы Республики крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка", - сказано в заявлении Совмина.Напомним, запрет ввели в июле 2021 года, а потом неоднократно продлевали.