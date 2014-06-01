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      • Беларусь продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:54
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      В Беларуси на 3 месяца продлили запрет на вывоз пшеничной муки и гречки.

      "Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Запрет вывоза за пределы Республики крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка", - сказано в заявлении Совмина.

      Напомним, запрет ввели в июле 2021 года, а потом неоднократно продлевали.
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