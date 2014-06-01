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      • В Беларуси ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:48
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      Министерство здравоохранения Беларуси во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и медуслуг.

      В ведомстве пояснили, что специалисты минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением данного требования.

      "Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", - добавили в Минздраве.
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