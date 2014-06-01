В Беларуси ввели мораторий на повышение цен на лекарства и медуслуги

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Министерство здравоохранения Беларуси во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввелоВ ведомстве пояснили, что специалисты минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением данного требования."Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарств, изделий медицинского назначения и медицинской техники", - добавили в Минздраве.