Лукашенко подарит Путину трактор

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Александрприготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру"Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки", - ответил Президент на вопрос о подарке коллеге.Он добавил, что предложит российскомй лидеру и насадку-сеялку."Будем сеять хлеб. Может еще что-то - она универсальная. Вырастим и - (президенту Польши Анджею) Дуде, (премьеру Польши Матеушу) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", - пошутил глава государства.До этого Лукашенко, поздравляя Путина с 70-летиемб выразил уверенность, что Москва и Минск достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства.Он подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, пожелал президенту РФ отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей".