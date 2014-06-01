Глава Минобороны Беларуси допустил угрозу разжигания в стране конфликта

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заявил сегодня, что не исключенав стране"Сохранится вероятность использования западными центрами принятия решений, прежде всего Соединенными Штатами и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на РФ с целью ее разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в нашей стране будет иметь тенденцию к возрастанию.Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - сказал Виктор Хренин.