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      • Глава Минобороны Беларуси допустил угрозу разжигания в стране конфликта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:54
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      Глава минобороны Беларуси заявил сегодня, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта.

      "Сохранится вероятность использования западными центрами принятия решений, прежде всего Соединенными Штатами и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на РФ с целью ее разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в нашей стране будет иметь тенденцию к возрастанию.

      Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - сказал Виктор Хренин.
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