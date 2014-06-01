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      • Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:40
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия на своей территории.

      "Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам нужно предпринимать меры, у нас его нет. Тему возможного размещения в Польше ядерного оружия я уже обсуждал с российским коллегой", - сказал белорусский лидер.

      Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше ядерного оружия США открыт.
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