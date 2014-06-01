Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии

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Александрзаявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналовна своей территории."Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам нужно предпринимать меры, у нас его нет. Тему возможного размещения в Польше ядерного оружия я уже обсуждал с российским коллегой", - сказал белорусский лидер.Напомним, президент Польши Анджейзаявил в интервью изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше ядерного оружия США открыт.