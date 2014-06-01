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      • В Бельгии уверены в изоляции России и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:20
      (голосов: 0)
      Отсутствие РФ и Беларуси на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

      Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в Праге с участием лидеров ЕС и не входящих в союз европейских стран. Во встрече участвуют свыше 40 государств.

      "О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран - России и Беларуси. Это гооврит о том, насколько они изолированы", - сказал Александер де Кроо до начала встречи в верхах.
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