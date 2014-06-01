Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

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Сегодня, 6 октября, Александрв Беларуси. Данную тему он затронул в ходе совещания с экономическим блоком правительства и руководством обеих палат парламента."За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты.Я готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране. На прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте.За цены вы головой все ответите и иже с вами", - сказал белорусский лидер.Он также рекомендовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция": "Такого разделения больше нет".