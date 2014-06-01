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      • Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:17
      (голосов: 0)
      Сегодня, 6 октября, Александр Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси. Данную тему он затронул в ходе совещания с экономическим блоком правительства и руководством обеих палат парламента.

      "За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты.

      Я готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране. На прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте.

      За цены вы головой все ответите и иже с вами", - сказал белорусский лидер.

      Он также рекомендовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция": "Такого разделения больше нет".
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