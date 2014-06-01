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      • В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:14
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      Число нелегалов, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек.

      "За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Беларуси 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне. 34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Беларусь", - заявили в Пограничной страже Польши.

      Там добавили, что в минувшую субботу пограничники предотвратили 120 попыток нелегального пересечения границы.

      За помощь мигрантам в незаконном пересечении границы в среду, 5 октября, были задержаны 2 человека - один гражданин Шри-Ланки с немецким видом на жительство перевозил 8 граждан Афганистана и Шри-Ланки.
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