В Польше заявили о росте числа нелегалов на границе с Беларусью

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, которые пытаются пересечь белорусско-польскую, уже второй раз за текущий месяц превысило 100 человек."За сутки 5 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Беларуси 116 человек, в том числе граждане Сьерра-Леоне. 34 человека подходили к ограждению, но ушли назад в Беларусь", - заявили в Пограничной страже Польши.Там добавили, что в минувшую субботу пограничники предотвратили 120 попыток нелегального пересечения границы.За помощь мигрантам в незаконном пересечении границы в среду, 5 октября, были задержаны 2 человека - один гражданин Шри-Ланки с немецким видом на жительство перевозил 8 граждан Афганистана и Шри-Ланки.