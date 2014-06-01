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      • Лукашенко возмутился, что военные живут хуже "торгашей"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:08
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко возмутился из-за того, что, по его словам, военные в стране живут хуже "торгашей", и поручил обеспечить справедливое отношение к людям.

      "А что у нас имеют военные? Они что, вовремя квартиру получили? Они сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили за границей. Дворцы, особняки за рубежом. Это что за особый класс у нас - сфера торговли, посредники и прочие?

      Необходимо поддерживать в обществе разумный баланс, в том числе по уровню доходов.

      Я недавно встречался с военными и очень серьезно поставил вопрос об обеспечении безопасности республики и той роли, которая в этом отведена военнослужащим, - они должны быть готовы в любое время в полной мере исполнить свой воинский долг. Но если посмотреть с точки зрения социальной обеспеченности этой категории, то выяснится, что живут они отнюдь не так уж благополучно.

      Уверен, что в такой управляемой компактной стране, как Беларусь, у властной вертикали хватает сил, чтобы навести порядок и обеспечить справедливое отношение к людям со стороны государства - поддержать, помочь тем, кому это необходимо", - заключил белорусский лидер.
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