Лукашенко возмутился, что военные живут хуже "торгашей"

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Александрвозмутился из-за того, что, по его словам,, и поручил обеспечить справедливое отношение к людям."А что у нас имеют военные? Они что, вовремя квартиру получили? Они сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде? А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили за границей. Дворцы, особняки за рубежом. Это что за особый класс у нас - сфера торговли, посредники и прочие?Необходимо поддерживать в обществе разумный баланс, в том числе по уровню доходов.Я недавно встречался с военными и очень серьезно поставил вопрос об обеспечении безопасности республики и той роли, которая в этом отведена военнослужащим, - они должны быть готовы в любое время в полной мере исполнить свой воинский долг. Но если посмотреть с точки зрения социальной обеспеченности этой категории, то выяснится, что живут они отнюдь не так уж благополучно.Уверен, что в такой управляемой компактной стране, как Беларусь, у властной вертикали хватает сил, чтобы навести порядок и обеспечить справедливое отношение к людям со стороны государства - поддержать, помочь тем, кому это необходимо", - заключил белорусский лидер.