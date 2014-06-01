Международная ассоциация бокса отменила отстранение белорусских атлетов

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Международная ассоциация бокса (IBA)"Совет директоров проголосовал за отмену решения об отстранении боксеров Беларуси и РФ и их немедленный допуск к нашим соревнованиям. IBA уверена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, поэтому всем атлетам должны быть предоставлены равные условия.Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. Призывая к миру и оставаясь миротворцем в любых конфликтах, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам независимо от их национальности и места жительства", - заявили в IBA.Там добавили, что к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из Беларуси и РФ. Атлеты обоих государств смогут выступать под флагом своей страны, а в случае победы будет звучать национальный гимн.