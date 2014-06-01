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      • Международная ассоциация бокса отменила отстранение белорусских атлетов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:45
      (голосов: 0)
      Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение белорусских атлетов.

      "Совет директоров проголосовал за отмену решения об отстранении боксеров Беларуси и РФ и их немедленный допуск к нашим соревнованиям. IBA уверена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, поэтому всем атлетам должны быть предоставлены равные условия.

      Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. Призывая к миру и оставаясь миротворцем в любых конфликтах, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам независимо от их национальности и места жительства", - заявили в IBA.

      Там добавили, что к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из Беларуси и РФ. Атлеты обоих государств смогут выступать под флагом своей страны, а в случае победы будет звучать национальный гимн.
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