Минчанин заключен под стражу за демонстрацию татуировки в виде свастики

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28-летний минчанинв виде свастики.Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с апреля по сентябрь 2022 года в различных общественных местах (в поликлинике, на улице, площадке и др.), неоднократно и публично демонстрировал нацистскую символику в виде свастики, изображенную в качестве татуировки на левой руке.До этого нарушитель привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе 3 раза за публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики.Уголовное дело находится в производстве Ленинского районного отдела Следственного комитета.