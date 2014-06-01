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      • Минчанин заключен под стражу за демонстрацию татуировки в виде свастики

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:42
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      28-летний минчанин заключен под стражу за демонстрацию татуировки в виде свастики.

      Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с апреля по сентябрь 2022 года в различных общественных местах (в поликлинике, на улице, площадке и др.), неоднократно и публично демонстрировал нацистскую символику в виде свастики, изображенную в качестве татуировки на левой руке.

      До этого нарушитель привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе 3 раза за публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики.

      Уголовное дело находится в производстве Ленинского районного отдела Следственного комитета.
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