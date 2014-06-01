28-летний минчанин заключен под стражу за демонстрацию татуировки в виде свастики.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с апреля по сентябрь 2022 года в различных общественных местах (в поликлинике, на улице, площадке и др.), неоднократно и публично демонстрировал нацистскую символику в виде свастики, изображенную в качестве татуировки на левой руке.
До этого нарушитель привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе 3 раза за публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики.
Уголовное дело находится в производстве Ленинского районного отдела Следственного комитета.