В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Беларуси

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. Такое заявление сегодня, 4 октября, сделал министр обороны Беларуси."Обстановка сейчас действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против Беларуси. Просто так, без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства.Прикрываясь мнимой угрозой с Востока, страны НАТО и соседние с Беларусью западные государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне. Готовят свою инфраструктуру и войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", - отметил Виктор