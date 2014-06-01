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      • Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:57
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      Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию. Об это он заявил в ходе совещания по военной безопасности.

      "Начинают хвататься за разного рода поводы: РФ объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на нашей территории нет.

      Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне".

      Мы делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заключил белорусский лидер.
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