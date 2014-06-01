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      • Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации на Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:48
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      Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в российской спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет. Данную тему он затронул в ходе совещание по военной безопасности.

      "Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.

      К нам прибывает ежедневно по несколько сотен человек. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - заключил белорусский лидер.
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