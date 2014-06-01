Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации на Украине

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Александрзаявил, чтона Украине, но своих военных туда не отправляет. Данную тему он затронул в ходе совещание по военной безопасности."Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.К нам прибывает ежедневно по несколько сотен человек. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - заключил белорусский лидер.