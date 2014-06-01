В Кремле прокомментировали участие Беларуси в спецоперации

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Москва и Минск очень тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства и союзнических отношений. Такое заявление сегодня, 4 октября, сделал пресс-секретарь президента РФ."Вы знаете, что Беларусь - это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. Разумеется, в рамках этого Союзного Государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие", - сказал Дмитрий Песков.Отметим, сегодня глава государства сказал, что, но своих военных туда не отправляет.