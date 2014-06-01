Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Беларусью

Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации награнице с Беларусью. Данную тему он затронул в ходе сегодняшнего совещания по военной безопасности.
"Украина парится, что Беларусь может вступить в войну, но сама постоянно провоцирует на границе. Они стянули к нашей границе группировку до 15 000 военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.
Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии госграницы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - сказал Президент.