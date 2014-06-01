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      • Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:42
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      Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Беларусью. Данную тему он затронул в ходе сегодняшнего совещания по военной безопасности.

      "Украина парится, что Беларусь может вступить в войну, но сама постоянно провоцирует на границе. Они стянули к нашей границе группировку до 15 000 военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

      Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии госграницы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - сказал Президент.
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