Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Беларусью

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Александрзаявил, что Украинас Беларусью. Данную тему он затронул в ходе сегодняшнего совещания по военной безопасности."Украина парится, что Беларусь может вступить в войну, но сама постоянно провоцирует на границе. Они, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии госграницы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - сказал Президент.