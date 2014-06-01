  • » » Россия и Беларусь сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин

      • Россия и Беларусь сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:54
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      Россия и Беларусь сами определяют вектор своего развития. Такое заявление сегодня, 4 октября, сделал премьер-министр РФ в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".

      "Наши государства самостоятельно определяют собственные приоритеты и вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов. К сожалению, это принимают не все зарубежные коллеги. Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства.

      В ход идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование конфликтов и наращивание военного потенциала на границах РФ и Беларуси.

      Одна из целей – затормозить экономическое, промышленное, инфраструктурное и научное развитие наших стран, подорвать социальную стабильность. Лучший ответ на столь недружественные шаги - ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Широкое использование наработанного за многие годы опыта прямой отраслевой кооперации.

      Участникам сегодняшней встречи предстоит обсудить значимые вопросы взаимодействия и укрепления технологического суверенитета России и Беларуси в условиях санкций, а также – выработать предложения по углублению интеграционного строительства", - заключил Михаил Мишустин.
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