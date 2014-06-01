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      • На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:51
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      На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

      Как пояснили в Госпогранкомитете республики, иностранца, предположительно гражданина Непала, нашли 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов.

      Мужчина был в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники сразу же вызвали для него бригаду скорой помощи.

      Врачи перевезли мигранта в Браславскую центральную районную больницу. У него диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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