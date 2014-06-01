На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

На белорусско-литовской границеКак пояснили в Госпогранкомитете республики, иностранца, предположительно гражданина Непала, нашли 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов.Мужчина был в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники сразу же вызвали для него бригаду скорой помощи.Врачи перевезли мигранта в Браславскую центральную районную больницу. У него диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.