Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

Премьер-министр РФ на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска.
По его словам, правительство России придает особое значение укреплению отношений с республикой.
"Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению. Кабмины обоих государств продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство", - заключил Михаил Мишустин.