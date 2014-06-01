Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

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Премьер-министр РФ на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко призвалМосквы и Минска.По его словам, правительство России придает особое значение укреплению отношений с республикой."Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению. Кабмины обоих государств продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство", - заключил Михаил