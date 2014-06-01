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      • Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 14:56
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      Премьер-министр РФ на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска.

      По его словам, правительство России придает особое значение укреплению отношений с республикой.

      "Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению. Кабмины обоих государств продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство", - заключил Михаил Мишустин.
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