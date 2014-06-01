Лукашенко: из-за санкций перед Беларусью открылся необъятный рынок России

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Александрзаявил, что на фоне западныхперед белорусскими производителямиРФ. Данную тему он затронул сегодня, 3 октября, когда принимал кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти."Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании.Открылся необъятный рынок. Разумеется, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция - промышленная, сельскохозяйственная и не только - очень востребована в РФ - от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь.Владимир Путин на переговорах постоянно говорит о том, что именно нужно России и что может сделать Беларусь. И добавляет: "Я же деньги плачу. Это же не бесплатно".Для нашего сельского хозяйства выдался благоприятный год, и произведенное продовольствие, кроме РФ, можно успешно продать в Китае. Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти государства готовы купить и вдвое больше белорусской продукции ... В два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем", - сказал Президент.Он поручил принять меры, чтобы завершить уборочную кампанию и вовремя подготовиться к весеннему севу."Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу. Куборке урожая при необходимости можно привлекать учащихся и студентов. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне.Поэтому, оправдания невыполнению на местах поставленных задач в сфере АПК будут неуместны. Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом ", - заключил белорусский лидер.