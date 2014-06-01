В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых.

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В Беларуси посеяноПо данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на утро понедельника, 3 октября, в республике посеяно озимых зерновых на 1084,8 тысяч га площадей (70,7%) из планируемых 1533,6 тысяч га.В Минской области засеяно 274,2 тысяч га площадей или, 79,7% от плана, Брестской - 197,8 тысяч га, или 81,7%, Витебской - 136,2 тысяч га (56,8%), Гродненской - 171,7 тысяч га (83,9%), Гомельской - 139 тысяч га (49,6%) и Могилевской - 166 тысяч га (74,5%).