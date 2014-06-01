Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрв своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с Берлином."Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Германии с Днем германского единства. Александр Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков., а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет.Белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы.Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между государствами в самом сердце Европы выстраиваются стены", - сказано в поздравлении белорусского лидера.