В Могилеве задержали педофила.

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В МогилевеПо данным МВД Беларуси, к правоохранителям обратилась жительница областного центра, которая заметила изменения в поведении своих двоих детей.Женщина заявила, что они пострадали от насильственных действий сексуального характера.Как выяснилось, дети подверглись насилию со стороны жившего отдельно 57-летнего отца, с которым их мама была в разводе. При обыске у мужчины изъяли компьютер и материалы по детской психологии и сексуальной тематике.Нарушителя уже задержали, по данному факту возбудили уголовное дело.