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      • В МВД Беларуси рассказали о стабильной ситуации на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:45
      (голосов: 0)
      Обстановка на границе стабильная, находится под контролем. Такое заявление сегодня, 2 октяюря, сделал замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков.

      "Пограничники работают на передних рубежах, вооруженные силы оказывают помощь, мы (внутренние войска) работаем.

      Обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать.

      Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - сказал Карпенков.

      Заместитель министра прокомментировал и высказывания некоторых представителей оппозиции, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Беларуси, о намерении "зайти в страну и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".
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