В МВД Беларуси рассказали о стабильной ситуации на границе

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стабильная, находится под контролем. Такое заявление сегодня, 2 октяюря, сделал замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками, которые наряду с вооруженными силами помогают пограничникам в охране границы, Николай Карпенков."Пограничники работают на передних рубежах, вооруженные силы оказывают помощь, мы (внутренние войска) работаем.Обстановка может измениться, например, могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионно-разведывательные группы. Но мы к этом готовы. Планы отработаны, учения проведены. При любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать.Никакой мобилизации нет. Есть планы, которые утверждаются на год вперед, в соответствии с ними проводятся учения, в том числе и в части мобилизационной подготовки", - сказал Карпенков.Заместитель министра прокомментировал и высказывания некоторых представителей оппозиции, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне украинских войск, о готовности силовым методом свергнуть власть в Беларуси, о намерении "зайти в страну и начать поход", заявив, что эти люди получат в республике "сокрушительный удар на упреждение".