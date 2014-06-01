Минск и Москва научились быстро договариваться, заявил генсек Мезенцев

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. Такое заявление сегодня, 2 октября, сделал Госсекретарь Союзного государства (СГ) Беларуси и РФ."Тот почерк работы над 28 союзными программами - для нас важный задел и ресурс. Мы научились быстро договариваться, реально смотреть на ситуацию и честно в глаза друг другу. Споры никогда никуда не уйдут: споры хозяйствующих субъектов, желание товар продать подороже, а у покупателя – купить дешевле. Все это будет всегда, но баланс учета интересов друг друга, атмосферы выхода на совместный результат – важное достояние дня сегодняшнего", - констатировал ДмитрийГоворя о стоящих перед СГ на данный момент задачах, он отметил, что это – "совместные производственные цепочки, учет возможностей двух стран, сложение усилий, инвестиций и как можно скорейший выход на совместный результат".