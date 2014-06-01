Путину и Лукашенко представят Договор о рынке электроэнергии СГ

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Союзного государства () Беларуси и РФ в скором времени представят президентам. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил замминистра энергетики республики."На данный момент уже полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Это соглашение прошло процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлено главам государств.Согласно планам идет и работа над реализацией программы по формированию газового рынка Союзного государства. По газовому рынку мы также двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем.В целом взаимодействие в рамках СГ защищает потребителей в Беларуси от всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения. И по тем воздействиям, которые есть в Евросоюзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас", - сказал Денис Мороз.Напомним, до этого президент России рассказал, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа РФ и Беларуси. Сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля текущего года. Помимо этого, как пояснили Владимир, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и о едином рынке электроэнергии.