Заяц: результативность жатвы 2022 года уникально высокая за всю историю суверенной Беларуси

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уникально высокая за всю историю суверенной Беларуси. Об этом сегодня, 1 октября, заявил заместитель премьер-министра Беларуси"Уборку зерновых и зернобобовых культур завершили с однозначно хорошим результатом: обеспечили намолот свыше 8 млн т, намолотили 907 000 т рапса, ожидаем более 2 млн т зерна кукурузы. В целом ждем урожай свыше 11 млн т. Это позволит обеспечить выполнение поставок госзаказа, в полном объеме обеспечить потребности страны.Неплохо отработали наши районы, все области добавили валовой намолот относительно 2021 года. 20 районов Беларуси превзошли цифру в 100 000 т, 4 хозяйства обеспечили урожайность более 100 ц/га.У нас свыше 2680 комбайнов, которые обеспечили намолот более 1 000 т, 451 экипаж, намолотивший свыше 2 000 т, 61 экипаж, превзошедший цифру 3 000 т, 11 экипажей намолотили более 4 000 и 3 экипажа, которым удалось превысить 5 000 т. Рекордный результат у экипажа, намолотившего свыше 6 000 т зерна. Это уникальный показатель, результат той стратегии и тактики, которой придерживается Президент, который ответил на все вопросы тех, кто не верил, правильным ли путем мы идем.Мы видим сегодня, какой богатый стол у нашего потребителя, сколько продукции, которой мы торгуем в соседних странах. По итогам работы за 8 месяцев наш экспорт составил 5,168 млрд долларов. Это 125% относительно аналогичного периода прошлого года. У нас верный путь и достойные показатели. Сегодня хочу поздравить всех аграриев нашей страны с этим достижением. Мы уверены, что продовольственная безопасность Беларуси гарантирована", - рассказал Леонид Заяц.