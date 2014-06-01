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      • Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 23:35
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      Александр Лукашенко считает, что на современном этапе развития международных отношений Минск и Пекин усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики.

      "Уверен, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай будут также претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества", - сказано в поздравлении Президента в адрес главы КНР Си Цзиньпина по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.

      В тексте подчеркивается, что под руководством Коммунистической партии Китай предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством.

      "Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре текущего года в Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества.

      Минск остается активным участником китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства", - заключил белорусский лидер.
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