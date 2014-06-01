Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия

Александр Лукашенко считает, что на современном этапе развития международных отношений Минск и Пекин усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики.
"Уверен, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай будут также претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества", - сказано в поздравлении Президента в адрес главы КНР Си Цзиньпина по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.
В тексте подчеркивается, что под руководством Коммунистической партии Китай предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством.
"Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре текущего года в Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества.
Минск остается активным участником китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства", - заключил белорусский лидер.