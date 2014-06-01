Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия

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Александрсчитает, что на современном этапе развития международных отношенийв сферах внешней политики и экономики."Уверен, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай будут также претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества", - сказано в поздравлении Президента в адрес главы КНР Си Цзиньпина по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.В тексте подчеркивается, что под руководством Коммунистической партии Китай предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством."Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре текущего года в Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества.Минск остается активным участником китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства", - заключил белорусский лидер.