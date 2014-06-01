Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

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ВладимирАлександрао референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сегодня, 30 сентября, сделал пресс-секретарь президента РФ."Я не могу говорить за президента Беларуси. Я просто могу вам сказать, что президент РФ детально информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - ответил Дмитрийна вопрос, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.