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      • Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:53
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      Владимир Путин подробно информировал Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сегодня, 30 сентября, сделал пресс-секретарь президента РФ.

      "Я не могу говорить за президента Беларуси. Я просто могу вам сказать, что президент РФ детально информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - ответил Дмитрий Песков на вопрос, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

      Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
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