Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

Владимир Путин подробно информировал Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сегодня, 30 сентября, сделал пресс-секретарь президента РФ.
"Я не могу говорить за президента Беларуси. Я просто могу вам сказать, что президент РФ детально информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - ответил Дмитрий Песков на вопрос, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.