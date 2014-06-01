Не менее 40% населения планируют привить против гриппа в Беларуси.

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Не менее 40% населения планируютКак пояснили в Министерстве здравоохранения республики, в первую очередь речь идет о детях в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детях от 3 лет с хроническими заболеваниями, взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, людях старше 65 лет, беременных, педагогах, врачах.Вакцинация будет проводиться как бесплатно, так и платно.Отметим, согласно результатм иаблюдений, невакцинированные люди в 2021 году гриппом болели в 9,6 раза чаще, чем привитые. Среди людей, у которых грипп подтвердили лабораторно, 98% не были привиты.