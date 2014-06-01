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      • Не менее 40% населения планируют привить против гриппа в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:45
      (голосов: 0)
      Не менее 40% населения планируют привить против гриппа в Беларуси.

      Как пояснили в Министерстве здравоохранения республики, в первую очередь речь идет о детях в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детях от 3 лет с хроническими заболеваниями, взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, людях старше 65 лет, беременных, педагогах, врачах.

      Вакцинация будет проводиться как бесплатно, так и платно.

      Отметим, согласно результатм иаблюдений, невакцинированные люди в 2021 году гриппом болели в 9,6 раза чаще, чем привитые. Среди людей, у которых грипп подтвердили лабораторно, 98% не были привиты.
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