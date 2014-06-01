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      • Житель Гродно обманул знакомых более чем на 27 000 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:41
      (голосов: 0)
      Житель Гродно обманул знакомых более чем на 27 000 рублей.

      Как выяснилось, 36-летний мужчина с декабря 2021 года по апрель 2022-го под разными предлогами просил знакомых дать ему в долг деньги. Помимо этого, в течение 5 месяцев он просил знакомых оформить на себя рассрочки на мобильный телефон. Мужчина пояснял, что гаджет станет подарком для его супруги. Но обещание гасить платежи не выполнял.

      На данном этапе установлены 7 человек, которые стали жертвами мошенничества. Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупном размере.

      Следователи просят сообщить, если есть сведения о тех, кто пострадал от действий нарушителя. Обращаться нужно в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области (80152) 724040, +37533 6211535 (круглосуточно) или в Гродненский МОСК (80152) 72-41-59.
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