ГТК: очереди на границе возникают из-за медленного оформления транспорта таможнями Литвы и Латвии

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возникают из-за"Литовской таможенной службой с вечера 27 сентября по настоящее время осуществляется неритмичное оформление транспортных средств, следующих как на въезд в Беларусь, так на выезд, что сказалось на образовании очередей на границе.За дневную смену по въездному грузовому направлению в пункте пропуска "Привалка" литовской стороной оформлено лишь 34 грузовика, в пункте пропуска "Бенякони" - 67 грузовиков, а в "Каменном Логе" - 68 машин.Проблемы есть и на латвийском направлении, где в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") прием транспортных средств не осуществлялся сегодня вовсе с 11:20 до 13:45.Белорусская сторона готова оформлять больше автомобилей в случае ритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран", - заявили в Государственном таможенном комитете Беларуси.