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      • ГТК: очереди на границе возникают из-за медленного оформления транспорта таможнями Литвы и Латвии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:28
      (голосов: 0)
      Очереди на границе возникают из-за медленного оформления транспорта таможнями Литвы и Латвии

      "Литовской таможенной службой с вечера 27 сентября по настоящее время осуществляется неритмичное оформление транспортных средств, следующих как на въезд в Беларусь, так на выезд, что сказалось на образовании очередей на границе.

      За дневную смену по въездному грузовому направлению в пункте пропуска "Привалка" литовской стороной оформлено лишь 34 грузовика, в пункте пропуска "Бенякони" - 67 грузовиков, а в "Каменном Логе" - 68 машин.

      Проблемы есть и на латвийском направлении, где в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") прием транспортных средств не осуществлялся сегодня вовсе с 11:20 до 13:45.

      Белорусская сторона готова оформлять больше автомобилей в случае ритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран", - заявили в Государственном таможенном комитете Беларуси.
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