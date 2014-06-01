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      • Путин и Лукашенко не обсуждали признание Беларусью Абхазии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:12
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      Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии. Такое заявление сегодня, 29 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера.

      "Эти темы не были обсуждены. О признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло. Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - сказал Дмитрий Песков.

      Напомним, в среду, 28 сентября, белорусский лидер впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления двусторонних отношений.

      После этого МИД Грузии обвинил Президента Беларуси в нарушении госграницы и назвал его визит "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
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