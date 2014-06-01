  • » » Президент Грузии обвинила Александра Лукашенко в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права

      • Президент Грузии обвинила Александра Лукашенко в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:19
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      Президент Грузии обвинила своего белорусского коллегу, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.

      "Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала Саломе Зурабишвили в соцсети.

      Напомним, сегодня, 28 сентября, Президент Беларуси впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления двусторонних отношений.
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