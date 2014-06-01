Президент Грузии обвинила Александра Лукашенко в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права

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своего белорусского коллегу, посетившего Абхазию,"Я решительно осуждаю визит Александрав оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала Саломе Зурабишвили в соцсети.Напомним, сегодня, 28 сентября, Президент Беларуси впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления двусторонних отношений.