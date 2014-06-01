Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом

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Сегодня, 28 сентября, Александрвпервыеи обсудил в главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления двусторонних отношений.Встреча политиков прошла на государственной даче в Пицунде.Бжания напомнил, встречая Лукашенко, что в январе 1996 года на Совете глав государств - членов СНГ именно белорусский лидер высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии: "Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады вашему приезду".Лукашенко поблагодарил Бжанию за теплые слова, отметив, что много лет назад, будучи депутатом, посещал Абхазию: "Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу -что Абхазию нельзя бросать. Ей нужно помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально".Белорусский лидер добавил, что официальный Минск стремится наладить не просто мост дружбы с Абхазией, а очень серьезные отношения.