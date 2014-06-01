СК Беларуси начал спецпроизводство против членов центра "Весна"

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Следственный комитет Беларуси начал. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции СК."Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции начато специальное производство против участников и руководителей "Правозащитный центр "Весна", осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси, (редакции группы Telegram-каналов) "Nexta", которые координировали протестную экстремистскую и террористическую деятельность в нашей стране", - заявил Владимир Шишко.Напомним, в июле Александр Лукашенко подписал закон, который предполагает возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами республики. Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам за акт терроризма, геноцид, наемничество, измену государству, диверсию, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям.