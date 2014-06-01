Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул образцовый характер технического сотрудничества с Беларусью

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Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Вене с генеральным директоромРафаэлем Гросси.Как заявили в Постоянном представительстве Беларуси при международных организациях в Вене, стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на национальном и региональном уровнях, констатировали высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы между Беларусью и агентством.Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Минск за ответственный открытый подход к активному использованию оценочных и консультативных миссий агентства для снятия любых вопросов и сомнений, возникающих в процессе строительства и ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию.Рафаэль Гросси подчеркнул