Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул образцовый характер технического сотрудничества с Беларусью

Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Как заявили в Постоянном представительстве Беларуси при международных организациях в Вене, стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на национальном и региональном уровнях, констатировали высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы между Беларусью и агентством.
Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Минск за ответственный открытый подход к активному использованию оценочных и консультативных миссий агентства для снятия любых вопросов и сомнений, возникающих в процессе строительства и ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию.
Рафаэль Гросси подчеркнул образцовый характер технического сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ.