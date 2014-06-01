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      • Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул образцовый характер технического сотрудничества с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:54
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      Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

      Как заявили в Постоянном представительстве Беларуси при международных организациях в Вене, стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на национальном и региональном уровнях, констатировали высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы между Беларусью и агентством.

      Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Минск за ответственный открытый подход к активному использованию оценочных и консультативных миссий агентства для снятия любых вопросов и сомнений, возникающих в процессе строительства и ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию.

      Рафаэль Гросси подчеркнул образцовый характер технического сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ.
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