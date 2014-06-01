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Председатель Совета Министров(СГ), премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление союзного Совмина, которым существенноСГ. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил госсекретарь СГ."По итогам этого документа будем взаимодействовать с республиканскими и федеральными министерствами и ведомствами, готовить программы СГ на основании согласованных предложений с выходом сразу на проект программы и с исключением того достаточно сложного, забюрократизированного этапа, который называется "обсуждение проекта концепций". И на сегодня это постановление, которое уже действует, позволяет нам по программам СГ организовывать планирование до одного года.То давление, которое мы видим и чувствуем, - это реальные вызовы для РФ, для СГ. Но на это ответ - лишь повышение уровня технологического взаимодействия, возможной технической независимости и более расширенная работа по программам импортозамещения", - сказал Дмитрий