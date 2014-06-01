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      • В Минске аферисты выманили у пенсионерки 2 500 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:33
      (голосов: 0)
      В Минске аферисты выманили у пенсионерки 2 500 долларов.

      Столичной пенсионерке позвонила заплаканная девушка. Она представилась дочкой минчанки и сообщила, что стала виновницей ДТП.

      Якобы женщина пострадала из-за инцидента и ей требуется серьезная операция. Звонившая попросила, чтобы пенсионерка завернула деньги в постельное белье и передала его в больницу. Пожилая женщина собрала все свои сбережения и передала их курьеру.

      В разговоре с правоохранителями потерпевшая призналась, что знала о том, как мошенники обманывают пенсионеров, но растерялась и отдала деньги.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
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