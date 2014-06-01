В Минске аферисты выманили у пенсионерки 2 500 долларов.

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В МинскеСтоличной пенсионерке позвонила заплаканная девушка. Она представилась дочкой минчанки и сообщила, что стала виновницей ДТП.Якобы женщина пострадала из-за инцидента и ей требуется серьезная операция. Звонившая попросила, чтобы пенсионерка завернула деньги в постельное белье и передала его в больницу. Пожилая женщина собрала все свои сбережения и передала их курьеру.В разговоре с правоохранителями потерпевшая призналась, что знала о том, как мошенники обманывают пенсионеров, но растерялась и отдала деньги.По данному факту возбудили уголовное дело.