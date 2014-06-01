Могилевчанин унес из квартиры знакомого кошелек с деньгами.

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МогилевчанинС заявлением к правоохранителям обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что из его дома пропал кошелек с деньгами. Внутри портмоне было примерно 3 000 рублей.Как выяснилось, сумму забрал 39-летний безработный приятель обратившегося, уже неоднократно судимый местный житель. Он пришел в квартиру к заявителю, где друзья вместе распивали алкоголь. Спустя какое-то время гость незаметно забрал кошелек и ушел.Сейчас похищенное частично изъято, против фигуранта возбудили уголовное дело.