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      • Могилевчанин унес из квартиры знакомого кошелек с деньгами

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:30
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      Могилевчанин унес из квартиры знакомого кошелек с деньгами.

      С заявлением к правоохранителям обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что из его дома пропал кошелек с деньгами. Внутри портмоне было примерно 3 000 рублей.

      Как выяснилось, сумму забрал 39-летний безработный приятель обратившегося, уже неоднократно судимый местный житель. Он пришел в квартиру к заявителю, где друзья вместе распивали алкоголь. Спустя какое-то время гость незаметно забрал кошелек и ушел.

      Сейчас похищенное частично изъято, против фигуранта возбудили уголовное дело.
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