Певец и балетмейстер Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Заслуженный артист России, певец и балетмейстерИнформацию подтвердил его арт-директор. По словам Сергея Гороха, дату церемонии прощания и похорон пока не определили.Моисеев родился 4 марта 1954 года в Беларуси. После окончания школы он поступил в Белорусское хореографическое училище, а в 1974 году дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина".Спустя год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. Свыше 30 лет он не сходил с эстрадной сцены.В 2010 году артист перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь.