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      • Певец и балетмейстер Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:26
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      Заслуженный артист России, певец и балетмейстер Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет.

      Информацию подтвердил его арт-директор. По словам Сергея Гороха, дату церемонии прощания и похорон пока не определили.

      Моисеев родился 4 марта 1954 года в Беларуси. После окончания школы он поступил в Белорусское хореографическое училище, а в 1974 году дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина".

      Спустя год начал работать в Каунасском государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".

      В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру. Свыше 30 лет он не сходил с эстрадной сцены.

      В 2010 году артист перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь.
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