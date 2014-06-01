Белоруска предъявила на границе паспорт, срок действия которого сама продлила на 10 месяцев.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Белоруска предъявила на границеВ воскресенье, 25 сентября, пограничники в пункте пропуска "Брест" выявили документ с подделанным сроком действия.Гражданка Беларуси, проживающая в Германии, въезжала в республику из Польши. Она предъявила белорусский паспорт, срок действия которого самостоятельно продлила на 10 месяцев. По словам нарушительницы, без действительного документа невозможно оформление немецкого паспорта. Именно поэтому она решила нарушить закон, заменив первую цифру в графе "месяц" с 0 на 1".Против женщины начат административный процесс за попытку нарушения границы. Ее паспорт изъяли, ей также грозит штраф от 10 до 100 базовых величин (от 320 до 3200 рублей).