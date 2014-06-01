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      • Беларусь на 1 августа посетили свыше 300 000 российских туристов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:09
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      Беларусь на 1 августа посетили свыше 300 000 российских туристов, растет их количество из других соседних стран. Об этом сегодня, 27 сентября, рассказала глава департамента по туризму Министерства спорта и туризма республики. 

      "Полная статистика за летний сезон будет представлена только к ноябрю. На фоне растущего потока иностранных туристов предстоит проработать вопрос о том, где и как будут отдыхать белорусы. Это мы наблюдаем по наполнению санаторно-курортных учреждений, гостиниц и агроусадеб. Летом тяжело было найти свободные места. Поэтому в перспективе назревает проработка вопроса о том, где и как будут отдыхать граждане Беларуси, поскольку поток из соседних стран достаточно большой", - сказала Ирина Воронович.

      По ее словам, на первый план выходит внутренний туризм.

      "Наши фишки в этой части - агротуризм, санаторно-курортный, экологический и промышленный туризм. Набирает обороты образовательный туризм. Вместе с Минобразования проходит пилотный проект, в рамках которого старшеклассники посещают достопримечательности, памятные места, опираясь на школьную программу", - добавила представитель ведомства.
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